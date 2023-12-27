На Херсонщине погиб мужчина в результате атаки россиян

Оккупационная армия России продолжает атаковать Херсонщину. Так, сегодня утром, 27 декабря, в результате российской атаки погиб местный житель. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.



«Утром российская армия убила гражданского в Новобериславе», — написало он.



По словам Прокудина, смертельные ранения получил 59-летний мужчина. В момент обстрела он шел по улице.



Напомним, оккупанты обстреляли два населенных пункта в Херсонской области 26 декабря. Известно, что двое местных жителей погибли.