На Херсонщині загинув чоловік внаслідок атаки росіян

Окупаційна армія Росії продовжує атакувати Херсонщину. Так, сьогодні вранці, 27 грудня, внаслідок російської атаки загинув місцевий житель. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Вранці російська армія вбила цивільного в Новобериславі», — написало він.



За словами Прокудіна, смертельні поранення отримав 59-річний чоловік. У момент обстрілу він йшов вулицею.



Нагадаємо, окупанти обстріляли два населені пункти на Херсонщині 26 грудня. Відомо, що двоє місцевих мешканців загинули.