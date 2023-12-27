В 2024 году на фронте будет еще тяжелее — Тарнавский

Генерал Александр Тарнавский не исключает ухудшения обстановки на фронте в 2024 году. Фото: ВВС

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск (ОСГВ) «Таврия» Александр Тарнавский в интервью «ВВС Украина» заявил, что украинским силам больше всего не хватает на Таврическом направлении боеприпасов разных видов и почти всех номенклатур. Также он не исключает, что в 2024 году ситуация на фронте будет еще тяжелее.

«Сегодня большая проблема — это боеприпасы разных видов и почти всех номенклатур. Остро стоит вопрос о боеприпасах для артиллерийских систем 122 и 152 миллиметров», — отметил генерал.

Он также обратил внимание, что противник, зная возможности ВСУ относительно дальности поражения, разместил свои артиллерийские подразделения на критическом расстоянии — там, где украинские военные не могут влиять на его действия.

«Очень быстро противник развивает средства радиоэлектронной борьбы, что делает невозможным применение нами высокоточного оружия на большой дальности. То есть, мы сегодня имеем проблемы в приведении дальнобойных боеприпасов во время ведения контрбатарейной борьбы», — сказал Александр Тарнавский.

Отдельно он отметил, что для борьбы с воздушным противником актуальным вопросом является снабжение зенитных ракетных комплексов типа Stormer, Avenger, Stinger.

«То есть, если есть даже небольшое преимущество в воздухе — это уже преимущество противника над наземным компонентом. А в условиях значительного увеличения применения противником беспилотных летательных аппаратов — в частности FPV-дронов — необходимость в обеспечении наших подразделений средствами радиоэлектронной борьбы. Мы используем – они противодействуют средствами РЭБ. Они используются — мы противодействуем. Потому у нас есть в этом направлении проблемы», — пояснил Тарнавский.

Генерал подчеркнул, что для продолжения наступательных штурмовых действий хотелось бы иметь те средства, которые позволяют разминировать участки местности. «Знаете, сколько бы этого ни было — его все мало», — сказал он.

Командующий ОСГВ «Таврия» не исключает, что в 2024 году будет еще тяжелее на фронте.

«Я думаю, что следующий год будет, возможно, еще более тяжелым. Потому что мы должны заканчивать ведение боевых действий и освобождение наших территорий. И чем ближе к выполнению этой задачи, главной цели — выхода на наши границы, она будет еще сложнее. Агрессор об этом знает и будет делать все для того, чтобы мы эту задачу не выполнили. Поэтому, как говорится, нам — удачи, ну, а им — они свой выбор сделали. Поэтому я говорю, что год будет тяжелым», — сказал генерал в интервью ВВС.

Отвечая на вопрос, реально ли ли в следующем году завершить войну, Тарнавский сказал: «Вопрос «завершить войну» я никогда не задаю. Вопрос — победить. Потому что завершить войну можно по-разному. Для нас, военных, это победа», — отметил он.