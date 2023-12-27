У 2024 році на фронті буде ще важче — Тарнавський

Генерал Олександр Тарнавський не виключає погіршення ситуації на фронті у 2024 році. Фото: ВВС

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСГВ) «Таврія» Олександр Тарнавський в інтерв'ю «ВВС Україна» заявив , що українським силам найбільше не вистачає на Таврійському напрямку боєприпасів різних видів і майже всіх номенклатур. Також він не виключає, що у 2024 році ситуація на фронті буде важчою.

«Сьогодні велика проблема — це боєприпаси різних видів та багатьох номенклатур. Гостро стоїть питання про боєприпаси для артилерійських систем 122 та 152 міліметри», — зазначив генерал.

Він також звернув увагу на те, що противник, знаючи можливості ЗСУ щодо дальності поразки, розмістив свої артилерійські підрозділи на критичній відстані — там, де українські військові не можуть впливати на його дії.

«Дуже швидко противник розвиває засоби радіоелектронної боротьби, що унеможливлює застосування нами високоточної зброї на великій дальності. Тобто ми сьогодні маємо проблеми у приведенні далекобійних боєприпасів під час ведення контрбатарейної боротьби», — сказав Олександр Тарнавський.

Окремо він зазначив, що для боротьби з повітряним супротивником актуальним питанням є постачання зенітних ракетних комплексів типу Stormer, Avenger, Stinger.

«Тобто, якщо є навіть невелика перевага у повітрі — це вже перевага супротивника над наземним компонентом. А в умовах значного збільшення застосування противником безпілотних літальних апаратів, зокрема FPV-дронів, — необхідність забезпечення наших підрозділів засобами радіоелектронної боротьби. Ми використовуємо — вони протидіють засобами РЕБ. Вони використовуються — ми протидіємо. Тому ми маємо в цьому напрямі проблеми», — пояснив Тарнавський.

Генерал підкреслив, що для продовження наступальних штурмових дій хотілося б мати засоби, які дозволяють розмінувати ділянки місцевості. «Знаєте, скільки б цього не було - його все мало», — сказав він.

Командувач ОСУВ «Таврія» не виключає, що 2024 рік буде ще важчим на фронті.

«Я думаю, що наступний рік буде, можливо, ще важчим. Тому що ми маємо закінчувати ведення бойових дій та звільнення наших територій. І чим ближче до виконання цього завдання, головної мети виходу на наші кордони, воно буде ще складнішим. Агресор про це знає і робитиме все для того, щоб ми це завдання не виконали. Тому, як кажуть, нам удачі, ну, а їм вони свій вибір зробили. Тому я говорю, що рік буде важким», — сказав генерал в інтерв'ю ВВС.

Відповідаючи на запитання, чи реально наступного року завершити війну, Тарнавський сказав: «Питання «завершити війну» я ніколи не ставлю. Питання перемогти. Тому що завершити війну можна по-різному. Для нас, військових, це перемога», — зазначив він.