Франция передала Украине лоцманский катер для поддержки судоходства на Дунае

PILOTINE XIV передан в Ренийский филиал ГП «АМПУ» в рамках Меморандума о взаимопонимании между Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Министром экологической трансформации и консолидации территорий Французской Республики.
«Борт будет курсировать на Дунае. На украинском участке Дуная уже работает 8 лоцманских катеров», — отмечают в министерстве.
PILOTINE XIV передан в Ренийский филиал ГП «АМПУ». Фото Telegram
В минразвития подтвердили, что полученный от французской стороны катер поможет увеличить оборотность флота и снизит время простоя причалов и судов.