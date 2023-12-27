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Франция передала Украине лоцманский катер для поддержки судоходства на Дунае

27 декабря 2023, 15:50

Франция передала Украине лоцманский катер для поддержки судоходства на Дунае

PILOTINE XIV передан в Ренийский филиал ГП «АМПУ». Фото Telegram PILOTINE XIV передан в Ренийский филиал ГП «АМПУ». Фото Telegram

PILOTINE XIV передан в Ренийский филиал ГП «АМПУ» в рамках Меморандума о взаимопонимании между Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Министром экологической трансформации и консолидации территорий Французской Республики.

«Борт будет курсировать на Дунае. На украинском участке Дуная уже работает 8 лоцманских катеров», — отмечают в министерстве.

PILOTINE XIV передан в Ренийский филиал ГП «АМПУ». Фото Telegram

В минразвития подтвердили, что полученный от французской стороны катер поможет увеличить оборотность флота и снизит время простоя причалов и судов.

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