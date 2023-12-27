Франція передала Україні лоцманський катер для підтримки судноплавства на Дунаї

PILOTINE XIV передано до Ренійської філії ДП «АМПУ». Фото Telegram

PILOTINE XIV передано до Ренійської філії ДП «АМПУ» у рамках Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та Міністром екологічної трансформації та консолідації територій Французької Республіки.



«Борт курсуватиме на Дунаї. На українській ділянці Дунаю вже працює 8 лоцманських катерів», - зазначають у міністерстві.

PILOTINE XIV передано до Ренійської філії ДП «АМПУ». Фото Telegram

У мінрозвитку підтвердили, що отриманий від французької сторони катер допоможе збільшити оборотність флоту і знизить час простою причалів і суден.