Оккупанты в Бердянске не отдают родителям тела убитых украинских подростков

В Бердянске российские оккупанты уже полгода не дают похоронить тела убитых подростков Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова. Об этом сообщило «Радио Свобода» со ссылкой на адвоката семьи Оганнисян Андрея Яковлева.

По его словам, тела убитых ребят до сих пор не передали родным, и в настоящее время ничего не известно где находятся тела подростков.

«Когда тела будут выданы? Неизвестно. В каких условиях они хранятся? Неизвестно. Можно предположить, что они все же находятся в Бердянске в морге. Однако доказать это мы не можем. Оккупационные власти наверняка просто думают, что могут не отдавать тела до тех пор, пока вопрос каким-то образом решится так, как им это было бы удобно», — отметил адвокат.

По его словам, настоящая причина того, почему тела до сих пор не отдали родным — «намерение скрыть умышленное убийство».

«Когда в голову выстрел с близкого расстояния и, допустим, в сердце и не один. Когда пуля прошла сквозь рот и вышла через другую часть головы, то очевидно, что это было сделано с близкого расстояния. Когда все видят тело, это доказательства совершения преступления, военного преступления. Поэтому, я думаю, что они не отдают тела из-за того, что четко видно, что это была не какая-то там полицейская миссия по задержанию, а внесудебная казнь», — убежден Яковлев.

Он подтвердил, что ребят должны были похоронить — были вырыты могилы, заказана ритуальная служба, но вдруг церемонию отменили, а церковь отказалась от отпевания, потому что священникам якобы сказали, что ребята покончили жизнь самоубийством.

«Отец Никиты Ханганова был допущен на опознание. А после этого все, никто уже не имел доступа к телам. Могилы были зарыты. То есть зарытие могил — это как признак того, что тела не собираются предавать земле», — сказал Яковлев.

Он отметил, что родные ребят остаются в оккупации, но свидетельства о смерти они не получили, поэтому по документам ребята остаются живы.

«Мама Тиграна так до сих пор и считает, для нее он жив. Родители не понимают почему это произошло, почему им не возвращают тела. Состояние неопределенности настолько долго длится, что я бы это отождествил с пытками», — подчеркнул адвокат.

Родители и родные застреленных подростков отказываются общаться с прессой из-за вероятности давления и преследования со стороны российских оккупационных сил.

Напомним, 24 июня в оккупированном Бердянске погибли двое подростков. Один из них, Тигран Оганнисян, опубликовал видео, где показал оружие и сказал последние слова: «Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине!»