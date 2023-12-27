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Окупанти у Бердянську не віддають батькам тіла вбитих українських підлітків

27 грудня 2023, 15:59

Окупанти у Бердянську не віддають батькам тіла вбитих українських підлітків

У Бердянську російські окупанти вже півроку не дають поховати тіла вбитих підлітків Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова. Про це повідомило «Радіо Свобода» з посиланням на адвоката сім'ї Оганнісян Андрія Яковлєва.

За його словами, тіла вбитих хлопців досі не передали рідним, і зараз нічого не відомо, де знаходяться тіла підлітків.

«Коли тіла буде видано? Невідомо. За яких умов вони зберігаються? Невідомо. Можна припустити, що вони все ж таки перебувають у Бердянську в морзі. Проте, довести це ми не можемо. Окупаційна влада напевно просто думає, що може не віддавати тіла доти, доки питання якимось чином вирішиться так, як їм це було б зручно», — зазначив адвокат.

За його словами, справжня причина того, чому тіло досі не віддали рідним — «намір приховати навмисне вбивство».

«Коли в голову постріл зблизька і, припустимо, в серці і не один. Коли куля пройшла крізь рот і вийшла через іншу частину голови, то очевидно, що це було зроблено зблизька. Коли всі бачать тіло, це є доказами скоєння злочину, військового злочину. Тому, я думаю, що вони не віддають тіла через те, що чітко видно, що це була не якась поліцейська місія із затримання, а позасудова кара», — переконаний Яковлєв.

Він підтвердив, що хлопців мали поховати — були вириті могили, замовлено ритуальну службу, але раптом церемонію скасували, а церква відмовилася від відспівування, бо священикам нібито сказали, що хлопці наклали на себе руки.

«Батька Микити Ханганова було допущено на впізнання. А після цього все ніхто вже не мав доступу до тіла. Могили були закопані. Тобто закопування могил — це як ознака того, що тіла не збираються зраджувати землі», — сказав Яковлєв.

Він зазначив, що рідні хлопців залишаються в окупації, але свідоцтва про смерть вони не одержали, тому за документами хлопці залишаються живими.

«Мама Тиграна так і досі і вважає, для неї він живий. Батьки не розуміють, чому це сталося, чому їм не повертають тіла. Стан невизначеності настільки довго триває, що я б це ототожнив із тортурами», — наголосив адвокат.

Батьки та рідні застрелених підлітків відмовляються спілкуватися з пресою через ймовірність тиску та переслідування з боку російських окупаційних сил.

Нагадаємо, 24 червня в окупованому Бердянську загинули двоє підлітків. Один із них, Тігран Оганнісян, опублікував відео, де показав зброю і сказав останні слова: «Все, це смерть, пацани. Прощайте. Слава Україні!»

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