Зеленский: Россия должна чувствовать, что на каждый удар будет наш ответ

Президент Украины Владимир Зеленский отметил наградами работников оборонно-промышленного комплекса Украины и заявил о необходимости сделать отечественный ВПК сильным и эффективным, информирует ОП.



«Задача Украины максимально четкая: должны сделать наше государство настолько сильным и эффективным, чтобы Россия чувствовала, что на каждый ее удар будет наш ответ. Выполнить эту задачу можно только на основе достаточного производства нашего оружия», — уверен украинский президент.



По его мнению, каждый, кто снабжает Украину техникой, снарядами, всем необходимым оружием, обеспечивает наше государство на самом деле и политической независимостью.



Отмечается, что сейчас в украинском оборонном комплексе задействовано 300 тысяч работников и работниц.



«Я благодарен каждому и каждой – всем, кто создает производства, кто восстанавливает предприятия, кто почти круглосуточно работает. Я благодарю вас за этот год и желаю, чтобы в следующем вы все – и мы с вами – стали еще более сильной командой!», — добавил Владимир Зеленский.



Ранее, 26 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, где было обсуждение вопросов относительно производства дронов в Украине.