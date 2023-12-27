Зеленський: Росія має відчувати, що на кожен удар буде наша відповідь

Президент України Володимир Зеленський відзначив нагородами працівників оборонно-промислового комплексу України та заявив про необхідність зробити вітчизняний ВПК сильним та ефективним, інформує ОП.
«Завдання України максимально чітке: маємо зробити нашу державу настільки сильною та ефективною, щоб Росія відчувала, що на кожен її удар буде наша відповідь. Виконати це завдання можна лише на основі достатнього виробництва нашої зброї», — упевнений український президент.
На його думку, кожен, хто постачає Україну технікою, снарядами, усією необхідною зброєю, забезпечує нашу державу насправді й політичною незалежністю.
Зазначається, що зараз в українському оборонному комплексі залучено 300 000 тисяч працівників та працівниць.
«Я вдячний кожному та кожній – усім, хто створює виробництва, хто відновлює підприємства, хто майже цілодобово працює. Я дякую вам за цей рік і бажаю, щоб у наступному ви всі – і ми з вами – стали ще сильнішою командою!», – додав Володимир Зеленський.
Раніше, 26 грудня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, де було обговорено питання щодо виробництва дронів в Україні.