Производство всех видов дронов: Зеленский провел заседание Ставки

Владимир Зеленский провел Ставку 26 декабря. Фото: пресс-служба ОП

Сегодня, 26 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Было обсуждение вопросов относительно производства дронов в Украине. Об этом он отметил в своем Telegram-канале.



«Провел заседание Ставки. Много деталей, главным образом планирования в следующем году и обеспечения наших Сил обороны и безопасности», — написал он.



По словам главы государства, сотни компаний задействованы в ключевых производствах. В частности, 2024 год должен стать временем существенного роста внутреннего оборонного производства.



«Отдельное внимание — производству всех видов нужных дронов, в частности FPV и боеприпасов к ним. Украина должна стать способна обеспечивать все необходимые потребности в дронах», — уведомил Зеленский.



Президент уточнил, что заслушал доклады Минстратегпрома, Минобороны, Главкома и командующих направлений по ситуации на фронте.



Напомним, 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию, которая собрала около 200 журналистов. Основные тезисы далее.