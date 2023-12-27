Военные РФ изменили тактику запуска ударных беспилотников — Гуменюк

Военные России сменили тактику запуска ударных беспилотников. Они запускают дроны через жилые кварталы. Об этом заявила начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, пишет «Суспільне».

«Мы фиксируем такое изменение тактики агрессора: они действительно пытаются прокладывать сложные траектории движения дронов, чтобы истощать систему противовоздушной обороны, усложнять нашу работу, в частности, и наносить максимальный ущерб. В течение этой ночной атаки почти все одесситы фиксировали следование дронов прямо среди жилых кварталов, где в принципе не могут быть размещены стационарные системы ПВО», — сказала Гуменюк.

По ее словам, вероятно, во время последней ночной атаки российская армия пыталась выискивать системы ПВО, поэтому выбирала такие сложные маршруты.

Кроме того, обломки сбитого дрона часто продолжают гореть или во время падения могут спровоцировать пожар. Именно поэтому «Шахеды» могут наносить существенные разрушения, потому что военные не всегда сбивают в воздухе боевую часть.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 27 декабря атаковали Одессу и область ударными дронами-камикадзе. В результате атаки есть погибший и пострадавшие. Обломки сбитых беспилотников упали на незаселенную новостройку Одессы. Также сбитый в воздухе дрон упал на дачные дома в пригороде. Из-за этого произошло возгорание, спасатели его ликвидировали.