Військові РФ змінили тактику запуску ударних безпілотників — Гуменюк

Військові Росії змінили тактику запуску ударних безпілотників. Вони запускають дрони через житлові квартали. Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, пише «Суспільне».

«Ми фіксуємо таку зміну тактики агресора: вони справді намагаються прокладати складні траєкторії руху дронів, щоб виснажувати систему протиповітряної оборони, ускладнювати нашу роботу, зокрема, і завдавати максимальних збитків. Протягом цієї нічної атаки майже всі одесити фіксували прямування дронів прямо серед житлових кварталів, де в принципі не можуть бути розміщені стаціонарні системи ППО», — сказала Гуменюк.

За її словами, ймовірно, під час останньої нічної атаки російська армія намагалася вишукувати системи ППО, тому обирала такі складні маршрути.

Крім того, уламки збитого дрона часто продовжують палати або під час падіння можуть спровокувати пожежу. Саме тому «Шахеди» можуть завдавати суттєвих руйнувань, тому що військові не завжди збивають у повітрі бойову частину.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 27 грудня атакували Одесу та область ударними дронами-камікадзе. В результаті атаки є загиблий та постраждалі. Уламки збитих безпілотників упали на незаселену новобудову Одеси. Також збитий у повітрі дрон упав на дачні будинки у передмісті. Через це стався спалах, рятувальники його ліквідували.