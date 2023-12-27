Правительство Польши приближается к решению блокады на границе с Украиной — Туск

Правительство Польши близится к прекращению блокады дальнобойщиками нескольких пунктов на границе с Украиной.

Об этом рассказал премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Reuters.

«Мы близки к убеждению, что наши действия могут принести результаты как на переговорах в Киеве, так и в Брюсселе», - заявил Туск.

Заметим, что польские фермеры приостановили протесты еще в воскресенье, 24 декабря, однакодальнобойщики продолжают блокирование.

«Я не думаю, что мы достигнем максимума, которого хотят дальнобойщики, но кажется, что то, что может быть достигнуто, позволит нам снять эмоции и снять блокады на границе», — добавил премьер.

Туск заявил, что действующие правила относительно разрешений будут действовать до июня, и маловероятно, что они будут изменены до этого времени.

«Я сделаю все возможное, чтобы облегчить жизнь и судьбу польских дальнобойщиков», — сказал он.

Напомним, что с 6 ноября польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Акцию планировали продлить до начала января 2024 года.