Уряд Польщі наближається до рішення блокади на кордоні з Україною — Туск

Уряд Польщі наближається до припинення блокади далекобійниками кількох пунктів на кордоні з Україною.

Про це розповів прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє Reuters.

«Ми близькі до переконання, що наші дії можуть дати результати як на переговорах у Києві, так і в Брюсселі», - заявив Туск.

Зауважимо, що польські фермери призупинили протести ще в неділю, 24 грудня, однак далекобійники продовжують блокування.

"Я не думаю, що ми досягнемо максимуму, якого хочуть далекобійники, але здається, що те, що може бути досягнуте, дозволить нам зняти емоції та зняти блокади на кордоні", - додав прем'єр.

Туск заявив, що чинні правила щодо дозволів діятимуть до червня, і малоймовірно, що їх буде змінено до цього часу.

"Я зроблю все можливе, щоб полегшити життя і долю польських далекобійників", - сказав він.

Нагадаємо, що з 6 листопада польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Акцію планували продовжити на початок січня 2024 року.