Появился новый спутниковый снимок затопленного «Новочеркасска»

Новый спутниковый снимок затопленного «Новороссийска». Фото: Maxar

Появился новый спутниковый снимок российского большого десантного корабля «Новочеркасск», который был уничтожен украинскими военными. Об этом сообщил журналист Кристиан Триберт в Twitter.

На спутниковом снимке, который обнародовал журналист, можно заметить остатки БДК «Новочеркасск» после ракетного удара ВСУ.

Судя по фото, они частично ушли под воду. Также над остатками корабля заметен дым.

Для сравнения журналист опубликовал спутниковый снимок, сделанный 5 декабря, за двадцать дней до удара.

Напомним, в ночь на 26 декабря украинские Воздушные силы смогли точным ударом уничтожить российский десантный корабль «Новочеркасск».