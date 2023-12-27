Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Появился новый спутниковый снимок затопленного «Новочеркасска»

27 декабря 2023, 19:10

Появился новый спутниковый снимок затопленного «Новочеркасска»

Новый спутниковый снимок затопленного «Новороссийска». Фото: Maxar Новый спутниковый снимок затопленного «Новороссийска». Фото: Maxar

Появился новый спутниковый снимок российского большого десантного корабля «Новочеркасск», который был уничтожен украинскими военными. Об этом сообщил журналист Кристиан Триберт в Twitter.

На спутниковом снимке, который обнародовал журналист, можно заметить остатки БДК «Новочеркасск» после ракетного удара ВСУ.

Судя по фото, они частично ушли под воду. Также над остатками корабля заметен дым.

Для сравнения журналист опубликовал спутниковый снимок, сделанный 5 декабря, за двадцать дней до удара.

Напомним, в ночь на 26 декабря украинские Воздушные силы смогли точным ударом уничтожить российский десантный корабль «Новочеркасск».

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Оккупация Фото Феодосия Корабль Новочеркасск

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:30
Украинские военные опубликовали фото сдавшихся в плен россиян
19:10
Появился новый спутниковый снимок затопленного «Новочеркасска»
18:30
«ДНР»: в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ранен мужчина в оккупированном Донецке
16:59
Военные РФ изменили тактику запуска ударных беспилотников — Гуменюк
16:50
Россияне на оккупированных территориях продолжают открывать новые госпитали в школах и домах культуры
16:40
Среди погибших моряков «Новочеркасска» могли быть срочники — СМИ
15:59
Оккупанты в Бердянске не отдают родителям тела убитых украинских подростков
15:20
Российские военные снова расстреляли пленных украинских бойцов
14:35
В 2024 году на фронте будет еще тяжелее — Тарнавский
10:30
В ISW рассказали о последствиях наступлений российских войск
08:25
ВСУ сбили 32 из 46 «Шахедов» за ночь
08:01
33 моряка с «Новочеркасска» числятся пропавшими без вести, 23 человека ранены, один погиб — СМИ
23:55
На оккупированной Луганщине частично отменили комендантский час на новогодние праздники
23:07
Донецк, Луганск и не только: Главные события 26 декабря
20:20
«ДНР» выпустила почтовую марку о захвате Марьинки
17:25
Две управляемые ракеты Х-59 уничтожены в Днепропетровской области
16:40
Оккупанты оцепили центр Феодосии и ищут информаторов после уничтожения «Новочеркасска» — ЦНС
16:05
В КАМАЗ с ранеными военными РФ врезался оккупант на «Лексусе», есть погибшие
15:34
Оккупанты могли захватить Марьинку: аналитики из DeepState рассказали детали
15:30
Подпольщики сообщили о ночных «прилетах» в Крыму
все новости
20:34
Зеленский провел совещание из-за российскоого удара по Херсону
20:30
Украинские военные опубликовали фото сдавшихся в плен россиян
19:57
ДТЭК вернул свет в дома более 15 тысяч семей Лиманской и Святогорской громады после деоккупации
19:52
В Нью-Йорке Донецкой области произошел пожар из-за обстрела: спасатели эвакуировали жителей
19:35
Первые истребители F-16 могут прибыть в Украину уже через несколько дней — Newsweek
19:17
На оккупированные территории прибыли политтехнологи Кремля, чья задача нарисовать явку на выборах президента РФ
19:10
Появился новый спутниковый снимок затопленного «Новочеркасска»
18:37
Правительство Польши приближается к решению блокады на границе с Украиной — Туск
18:30
«ДНР»: в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ранен мужчина в оккупированном Донецке
18:18
Суд обязал чиновника Славянского горсовета выплатить 8,5 млн гривен в госбюджет: детали
17:45
Украинцы могут обменять сертификаты по программе «єВідновлення» на новое жилье
17:10
Укрытие в Херсоне не выдержало российского обстрела
16:59
Военные РФ изменили тактику запуска ударных беспилотников — Гуменюк
16:50
Россияне на оккупированных территориях продолжают открывать новые госпитали в школах и домах культуры
16:44
Зеленский: Россия должна чувствовать, что на каждый удар будет наш ответ
16:40
Среди погибших моряков «Новочеркасска» могли быть срочники — СМИ
15:59
Оккупанты в Бердянске не отдают родителям тела убитых украинских подростков
15:50
Франция передала Украине лоцманский катер для поддержки судоходства на Дунае
15:20
Украинская ІТ Армия парализовала работу 1С-Рарус
15:20
Российские военные снова расстреляли пленных украинских бойцов
все новости
ВИДЕО
В Нью-Йорке Донецкой области произошел пожар из-за обстрела: спасатели эвакуировали жителей В Нью-Йорке Донецкой области произошел пожар из-за обстрела: спасатели эвакуировали жителей
27 декабря, 19:52
Российские военные расстреляли пленных бойцов ВСУ. Скриншот видео Российские военные снова расстреляли пленных украинских бойцов
27 декабря, 15:20
Последствия обстрела вокзала Херсона. Фото: Новости Донбасса Обстрел железнодорожного вокзала Херсона: фото последствий
27 декабря, 13:50
Спутники NASA зафиксировали пожары после удара по Феодосии Спутники NASA зафиксировали пожары после удара по Феодосии
26 декабря, 12:40
Сильный пожар в порту Феодосии. Фото: соцсети ВСУ уничтожили в Крыму российский десантный корабль «Новочеркасск»
26 декабря, 08:00
Марьинка в начале декабря. Фото: соцсети Шойгу доложил Путину о полном захвате Марьинки. В ВСУ опровергли
25 декабря, 19:12
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама