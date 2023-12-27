З'явився новий супутниковий знімок затопленого «Новочеркаська»

Новий супутниковий знімок затопленого «Новоросійська». Фото: Maxar

З'явився новий супутниковий знімок російського великого десантного корабля «Новочеркаськ», який було знищено українськими військовими. Про це повідомив журналіст Крістіан Тріберт у Twitter.

На супутниковому знімку, який оприлюднив журналіст, можна побачити залишки ВДК «Новочеркаськ» після ракетного удару ЗСУ.

Судячи з фото, вони частково пішли під воду. Також над рештками корабля помітний дим.

Для порівняння журналіст опублікував супутниковий знімок, зроблений 5 грудня, за двадцять днів до удару.

Нагадаємо, в ніч проти 26 грудня українські Повітряні сили змогли влучним ударом знищити російський десантний корабель «Новочеркаськ».