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В Украине отменили одну из образовательных степеней высшего образования

27 декабря 2023, 23:05

В Украине отменили одну из образовательных степеней высшего образования

Украинские учебные заведения больше не будут проводить набор поступающих для получения степени высшего образования младшего бакалавра.

Об этом говорится в законе «О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2024 года».

Так, согласно документу, в Украине с 2024 года учебные заведения больше не будут набирать младших бакалавров. Он вступил в силу 27 декабря 2023 года.
«С 2024 года не проводится набор абитуриентов для получения степени высшего образования младшего бакалавра», — говорится в документе.

Ранее Минобразования и Образовательный комитет Верховной Рады принялись за реформирование системы вузов. Отдельные изменения предполагали ликвидацию определенных образовательных уровней.

Следует отметить, что «младший бакалавр» — это «короткий цикл» высшего образования. Объем обучающей программы составлял только 120 кредитов, в отличие от 180-240, которые нужны для бакалавра.

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