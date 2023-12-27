В Украине отменили одну из образовательных степеней высшего образования

Украинские учебные заведения больше не будут проводить набор поступающих для получения степени высшего образования младшего бакалавра.

Об этом говорится в законе «О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2024 года».

Так, согласно документу, в Украине с 2024 года учебные заведения больше не будут набирать младших бакалавров. Он вступил в силу 27 декабря 2023 года.

«С 2024 года не проводится набор абитуриентов для получения степени высшего образования младшего бакалавра», — говорится в документе.

Ранее Минобразования и Образовательный комитет Верховной Рады принялись за реформирование системы вузов. Отдельные изменения предполагали ликвидацию определенных образовательных уровней.

Следует отметить, что «младший бакалавр» — это «короткий цикл» высшего образования. Объем обучающей программы составлял только 120 кредитов, в отличие от 180-240, которые нужны для бакалавра.