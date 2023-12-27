В Україні скасували один із освітніх ступенів вищої освіти

Українські навчальні заклади більше не проводитимуть набір вступників для здобуття ступеня вищої освіти молодшого бакалавра.

Про це йдеться у законі «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року».

Так, згідно з документом, в Україні з 2024 року навчальні заклади більше не набиратимуть молодших бакалаврів. Він набув чинності 27 грудня 2023 року.

"З 2024 року не проводиться набір абітурієнтів для здобуття ступеня вищої освіти молодшого бакалавра", - йдеться в документі.

Раніше Міносвіти та Освітній комітет Верховної Ради взялися до реформування системи вузів. Окремі зміни передбачали ліквідацію певних освітніх рівнів.

Слід зазначити, що молодший бакалавр — це короткий цикл вищої освіти. Обсяг навчальної програми становив лише 120 кредитів, на відміну від 180-240, які потрібні для бакалавра.