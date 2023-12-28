С начала полномасштабной войны РФ выпустила по Украине более 7000 ракет

За время полномасштабного вторжения российские оккупанты запустили по Украине около 7400 ракет разных типов. Об этом сообщили в пресс-службе СтратКом.



«Число дня — 7400. Треть из этого количества составляли ракеты С-300 и С-400. Около 900 штук – баллистические ракеты «Искандер-М». Ракет «Кинжал» использовали уже 48 штук», — говорится в сообщении.



Кроме того, россияне атаковали Украину около 3700 ударными БПЛА «Шахед». Из них Силы обороны уничтожили около 2900.



Напомним, российская армия 28 декабря атаковала территорию Украины ударными дронами-камикадзе. Российские цели сбили в пределах трех областей.