З початку повномасштабної війни РФ випустила по Україні понад 7000 ракет

За час повномасштабного вторгнення російські окупанти запустили по Україні близько 7400 ракет різних типів. Про це повідомили у пресслужбі СтратКом.



«Кількість дня — 7400. Третина з цієї кількості складали ракети С-300 та С-400. Близько 900 штук – балістичні ракети «Іскандер-М». Ракет «Кинджал» використали вже 48 штук», — йдеться у повідомленні.



Крім того, росіяни атакували Україну близько 3700 ударними БПЛА «Шахед». З них Сили оборони знищили близько 2900.



Нагадаємо, російська армія 28 грудня атакувала територію України ударними дронами-камікадзе. Російські цілі збили не більше трьох областей.