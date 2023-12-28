Гражданское судно под флагом Панамы подорвалось на мине в Черном море

Гражданское судно под флагом Панамы, которое подорвалось на российской мине. Фото: Силы обороны Юга

В Черном море произошел подрыв на вражеской морской мине гражданского судна под флагом Панамы. Об этом сообщили Силы обороны Юга.



«Балкер направлялся под загрузку зерном в один из дунайских портов. Судно потеряло ход и управление, на верхней палубе возник пожар. Во избежание затопления капитан зафиксировал судно на мели», — говорится в сообщении.



Катера Морской охраны и поисково-спасательной службы предоставили помощь экипажу, доставив медиков на борт. На судне два моряка получили ранения.

Гражданское судно под флагом Панамы, которое подорвалось на российской мине. Фото: Силы обороны Юга

Одному оказана помощь на месте, второго раненого для дообследования в сопровождении медиков доставили в ближайшую больницу. Его состояние удовлетворительное.



По данным Сил обороны, к судну направлены буксиры для снятия с мели и доставки в порт. Ранее Вооруженные силы Украины при ударе по Феодосии уничтожили находящийся на вооружении Черноморского флота ВМФ России российский десантный корабль «Новочеркасск».