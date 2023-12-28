Цивільне судно під прапором Панами підірвалося на міні у Чорному морі

Цивільне судно під прапором Панами, яке підірвалося російською міні. Фото: Сили оборони Півдня

У Чорному морі стався підрив на ворожій морській міні цивільного судна під прапором Панами. Про це повідомили Сили оборони Півдня.



«Балкер прямував під завантаження зерном до одного з дунайських портів. Судно втратило хід та управління, на верхній палубі виникла пожежа. Щоб уникнути затоплення, капітан зафіксував судно на мілині», — йдеться у повідомленні.



Катери Морської охорони та пошуково-рятувальної служби надали допомогу екіпажу, доставивши медиків на борт. На судні два моряки отримали поранення.

Цивільне судно під прапором Панами, яке підірвалося російською міні. Фото: Сили оборони Півдня

Одному надано допомогу на місці, другого пораненого для дообстеження у супроводі медиків доправили до найближчої лікарні. Його стан задовільний.



За даними Сил оборони, до судна направлені буксири для зняття з мілини та доставки до порту. Раніше Збройні сили України при ударі по Феодосії знищили російський десантний корабель «Новочеркаськ», що знаходиться на озброєнні Чорноморського флоту ВМФ Росії.