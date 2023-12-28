В РФ рассказали, сколько выдали удостоверений и перерегистрировали автомобилей в оккупации

Почти 900 тысяч госуслуг оказано жителям на временно оккупированных территориях так званых «ДНР» и «ЛНР», а также Запорожской и Херсонской областях подразделениями Госавтоинспекции с начала текущего года. Об этом заявила представитель МВД РФ Ирина Волк.



«Большинство жителей "новых субъектов" (83%) получают госуслуги по линии Госавтоинспекции непосредственно по месту жительства. Но кроме этого, в соответствии с постановлением Правительства РФ, обменять водительские удостоверения и перерегистрировать автомобиль они могут также в столицах всех других российских регионов», — написала Волк в своем телеграм-канале.



По данным МВД РФ, за первый год действия упрощенного порядка жителям оккупации оказано более 892 тысяч госуслуг. Из них свыше 502 тысяч — по обмену водительских удостоверений, более 390 тысяч — по регистрации транспортных средств.



Отмечается, что до 1 января 2026 года на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей действует особый порядок предоставления госуслуг для автовладельцев.



Оккупанты предлагают в этот период местным жителям заменить водительские удостоверения и регистрационные номера без прохождения медкомиссии и сдачи экзаменов.



Жители оккупации также освобождены от уплаты россиской госпошлины, а до 1 января 2025 года не требуется полис ОСАГО.



Сейчас на временно оккупированных территориях востока и юга Украины работает в общей сложности 28 регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции.



МВД РФ пишет, что упрощенный порядок действует до 2026 года.



Ранее на оккупированной Россией территории Донецкой области российские захватчики выпустили почтовую марку.