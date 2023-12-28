У РФ розповіли, скільки видали посвідчень та перереєстрували автомобілів в окупації

Майже 900 тисяч держпослуг надано мешканцям на тимчасово окупованих територіях так званих «ДНР» та «ЛНР», а також Запорізькій та Херсонській областях підрозділами Державтоінспекції з початку поточного року. Про це заявила речниця МВС РФ Ірина Волк.



«Більшість мешканців "нових суб'єктів" (83%) отримують держпослуги по лінії Державтоінспекції безпосередньо за місцем проживання. Але крім цього, відповідно до постанови Уряду РФ, обміняти посвідчення водія і перереєструвати автомобіль вони можуть також у столицях всіх інших російських регіонів», — написала Волк у своєму телеграм-каналі.



Адреси та режим роботи підрозділів, які надають відповідні послуги, розміщені на офіційному сайті ДІБДР у розділі «Мешканцям нових суб'єктів РФ».



Зазначається, що до 1 січня 2026 року на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей діє особливий порядок надання держпослуг для автовласників.



Окупанти пропонують у цей період місцевим жителям замінити посвідчення водія та реєстраційні номери без проходження медкомісії та складання іспитів.



Жителів окупації також звільнено від сплати державного мита, а до 1 січня 2025 року не потрібен поліс ОСАЦВ.



Наразі в тимчасово окупованих регіонах працює загалом 28 реєстраційно-екзаменаційних підрозділів Державтоінспекції РФ.



МВС РФ пише, що спрощений порядок діє до 2026 року.



Раніше на окупованій Росією території на Донеччині російські загарбники випустили поштову марку.