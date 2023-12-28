В России быстро заканчиваются лейтенанты: Москва ускоряет обучение младших офицеров

Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует, что военное руководство государства-агрессора России пытается масштабировать обучение младших лейтенантов и сократить сроки соответствующих школ.



«Такое решение москвы обусловлено серьезными потерями младшего офицерского состава российской оккупационной армии во время войны против Украины», — подтвердили в военной разведке.

В оборонном ведомстве отметили, что прошедших ускоренную подготовку и получивших первоначальное офицерское звание сразу отправляют на фронт.



В целях продолжения интенсивных боевых действий в 2024 году РФ также пытается усилить боеспособность штурмовых подразделений, куда, в частности, сгоняют мужчин с оккупированных территорий Украины.



В то же время россиянам не дает покоя нанесенное Украиной поражение на Черном море: среди намерений россиян на 2024 год подготовить спецгруппы для совершения диверсионных атак и провокаций на территории свободных украинских областей на юге.



Напомним, подразделение аэроразведки Главного управления разведки получило от фонда «Повернись живим» БпАК PD-2.