У Росії швидко закінчуються лейтенанти: Москва прискорює навчання молодших офіцерів

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що військове керівництво держави-агресора намагається масштабувати навчання молодших лейтенантів та скоротити терміни відповідних шкіл.



«Таке рішення Москви зумовлене серйозними втратами молодшого офіцерського складу російської окупаційної армії під час війни проти України», - підтвердили у військовій розвідці.

В оборонному відомстві зазначили, що тих, хто пройшов прискорену підготовку й отримали початкове офіцерське звання, одразу відправляють на фронт.



З метою продовження інтенсивних бойових дій у 2024 році РФ також намагається посилити боєздатність штурмових підрозділів, куди зокрема зганяють чоловіків з окупованих територій України.



Водночас росіянам не дає спокою завдана Україною поразка на Чорному морі: серед намірів росіян на 2024 рік підготувати спецгрупи для здійснення диверсійних атак та провокацій на території вільних українських областей на півдні.



Нагадаємо, підрозділ аеророзвідки Головного управління розвідки отримав від фонду «Повернись живим» БпАК PD-2.