Войска РФ ударили по Волчанску: есть погибшая и раненая, загорелось авто

Оккупанты атаковали Харьковщину. Фото: Олег Синегубов

Российские оккупанты обстреляли Волчанск Чугуевского района Харьковской области сегодня утром, 28 декабря. В результате атаки погибла женщина, еще одна ранена. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



«Очередной акт терроризма россиян против гражданского населения. Около 10 часов произошел вражеский обстрел (предварительно из РСЗО) Волчанска», — написал он.



По словам Синегубова, 66-летняя женщина от полученных травм скончалась в больнице.



Кроме того, из-за атаки пострадала 63-летняя местная жительница.



В результате обстрела загорелся автомобиль.

Напомним, оккупанты 19 декабря обстреляли Харьковскую область. Из-за российской атаки пострадала местная жительница, также поврежден жилой дом.