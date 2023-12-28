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Війська РФ вдарили по Вовчанську: є загибла та поранена, загорілося авто

28 грудня 2023, 12:17

Війська РФ вдарили по Вовчанську: є загибла та поранена, загорілося авто

Окупанти атакували Харківщину. Фото: Олег Синєгубов Окупанти атакували Харківщину. Фото: Олег Синєгубов

Російські окупанти обстріляли Вовчанськ Чугуївського району Харківської області сьогодні вранці, 28 грудня. Внаслідок атаки загинула жінка, ще одна поранена. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Черговий акт тероризму росіян проти цивільного населення. Близько 10 години стався ворожий обстріл (попередньо з РСЗВ) Вовчанська», — написав він.

За словами Синєгубова, 66-річна жінка від отриманих травм померла у лікарні.

Крім того, через атаку постраждала 63-річна місцева мешканка.

Внаслідок обстрілу спалахнув автомобіль.

Нагадаємо, окупанти 19 грудня обстріляли Харківську область. Через російську атаку постраждала місцева мешканка, також пошкоджено житловий будинок.

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