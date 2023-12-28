Оккупанты устроили штурм Синьковки: ВСУ уничтожили технику и 30 россиян

Российские войска устроили штурм Синьковки в Харьковской области сегодня утром, 28 декабря. Несмотря на это, Вооруженные силы Украины отбили атаку, ликвидировав не только технику, но и живую силу. Об этом сообщил командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский.



«Утренний штурм российскими оккупантами населенного пункта Синьковка», — написал он.



По словам Сырского, в результате чего украинские военнослужащие уничтожили один танк, 3 БМП, а также 30 оккупантов.



Кроме того, один танк поврежден, 10 российских солдат получили ранения.



Напомним, Силы обороны недавно продвинулись к западу от Горловки и 27 декабря продолжили позиционные боестолкновения с российскими войсками.