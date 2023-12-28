Окупанти влаштували штурм Синьківки: ЗСУ знищили техніку та 30 росіян

Російські війська влаштували штурм Синьківки в Харківській області сьогодні вранці, 28 грудня. Попри це, Збройні сили України відбили атаку, ліквідувавши не лише техніку, а й живу силу. Про це повідомив командувач Східного угрупування військ Олександр Сирський.



«Ранковий штурм російськими окупантами населеного пункту Синьківка», — написав він.



За словами Сирського, внаслідок чого українські військовослужбовці знищили один танк, 3 БМП, а також 30 окупантів.



Крім того, один танк пошкоджено, 10 російських солдатів отримали поранення.



Нагадаємо, Сили оборони нещодавно просунулися на захід від Горлівки і 27 грудня продовжили позиційні зіткнення з російськими військами.