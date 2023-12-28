Сдавал оккупантам проукраинских односельчан: житель Краматорского района получил тюремный срок

Фото: Донецкая областная прокуратура

Осужден бывший егерь из Лиманского района, который расселял оккупантов и сдавал им проукраински настроенных односельчан.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Обвиняемый получил 13 лет лишения свободы.

При публичном обвинении прокуроров Донецкой областной прокуратуры судом признан виновным житель Лиманской ТГ в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).



Следствием установлено, что с июня 2022 гога бывший егерь, находясь в оккупированном российскими войсками селе Старый Караван Краматорского района оказывал захватчикам помощь в ведении боевых действий против украинских защитников.

Кроме того, осужденный вместе с оккупантами проводил перепись населения и указывал им на проукраински настроенных местных жителей.

Чтобы подчеркнуть свою приверженность захватчикам, мужчина демонстративно ходил по городу с георгиевской лентой.

Также он помогал русским войскам ориентироваться в лесу и выискивать диверсантов.

Во время вынесения обвинительного приговора мужчина так и не признал свою вину. Его разоблачили во время проведения стабилизационных мероприятий в освобожденном года Лимане. Приговора суда он ждал под стражей.