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Сдавал оккупантам проукраинских односельчан: житель Краматорского района получил тюремный срок

28 декабря 2023, 18:12

Сдавал оккупантам проукраинских односельчан: житель Краматорского района получил тюремный срок

Фото: Донецкая областная прокуратура Фото: Донецкая областная прокуратура

Осужден бывший егерь из Лиманского района, который расселял оккупантов и сдавал им проукраински настроенных односельчан. 

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Обвиняемый получил 13 лет лишения свободы.

При публичном обвинении прокуроров Донецкой областной прокуратуры судом признан виновным житель Лиманской ТГ в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Следствием установлено, что с  июня 2022 гога бывший егерь, находясь в оккупированном российскими войсками селе Старый Караван Краматорского района оказывал захватчикам помощь в ведении боевых действий против украинских защитников. 

Кроме того, осужденный вместе с оккупантами проводил перепись населения и указывал им на проукраински настроенных местных жителей.

Чтобы подчеркнуть свою приверженность захватчикам, мужчина демонстративно ходил по городу с георгиевской лентой.
Также он помогал русским войскам ориентироваться в лесу и выискивать диверсантов.

Во время вынесения обвинительного приговора мужчина так и не признал свою вину. Его разоблачили во время проведения стабилизационных мероприятий в освобожденном года Лимане. Приговора суда он ждал под стражей.

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