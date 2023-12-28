Здавав окупантам проукраїнськи односельців: мешканець Краматорського району отримав тюремний строк

Фото: Донецька обласна прокуратура

Засуджено колишнього єгера з Лиманського району, який розселяв окупантів і здавав їм проукраїнськи налаштованих односельців.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Обвинувачений одержав 13 років позбавлення волі.

За публічного звинувачення прокурорів Донецької обласної прокуратури судом визнано винним жителя Лиманської ТГ у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).



Наслідком встановлено, що з червня 2022 року колишній єгер, перебуваючи в окупованому російськими військами селі Старий Караван Краматорського району, надавав загарбникам допомогу у веденні бойових дій проти українських захисників.

Крім того, засуджений разом із окупантами проводив перепис населення та вказував їм на проукраїнсько налаштованих місцевих мешканців.

Щоб підкреслити свою прихильність до загарбників, чоловік демонстративно ходив містом з георгіївською стрічкою.

Також він допомагав російським військам орієнтуватися у лісі та вишукувати диверсантів.

Під час винесення обвинувального вироку чоловік так і не визнав своєї провини. Його викрили під час проведення стабілізаційних заходів у звільненому році Лимані. На вирок суду він чекав під вартою.