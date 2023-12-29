Армия РФ атаковала Львов «Шахедами»: есть прилет по критической инфраструктуре, вспыхнул пожар

Российские войска направили на Львовскую область более десяти ударных дронов-камикадзе. В результате атаки есть возгорание объекта критической инфраструктуры во Львове. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой.



«По предварительной информации, более 10 «шахедов» атаковали Львовщину. Есть возгорание на объекте критической инфраструктуры во Львове», — написал он.



По словам мэра Львова, сейчас на месте действуют оперативные службы. Информации о жертвах нет.



Чуть позже Садовой написал, что во Львове слышны взрывы.



Напомним, утром 29 декабря в Днепре прогремели взрывы.