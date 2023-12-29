Армія РФ атакувала Львів «Шахедами»: є приліт по критичної інфраструктури, спалахнула пожежа

Російські війська направили на Львівську область понад десять ударних дронів-камікадзе. Внаслідок атаки є спалах об'єкту критичної інфраструктури у Львові. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.



«За попередньою інформацією, понад 10 «шахедів» атакували Львівщину. Маємо загоряння на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові», — написав він.



За словами мера Львова, наразі на місці діють оперативні служби. Інформації про жертв немає.



Трохи згодом Садовий написав, що у Львові чути вибухи.



Нагадаємо, вранці 29 грудня у Дніпрі прогриміли вибухи.