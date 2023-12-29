Есть попадания в жилой дом во Львове, есть погибший и пострадавшие

Во Львове взрывной волной поврежден жилой дом. Фото: Андрей Садовый

Российские войска атаковали Львов сегодня утром, 29 декабря. Есть попадание в жилой дом. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.



«По предварительной информации, попадание в жилой дом во Львове. Есть пострадавшие», — написал он.



Козицкий уточнил, что в одном из лицеев города начался пожар. Вероятно — из-за падения обломков ракеты.



Обновлено. Начальник ОВА добавил, что россияне попали в жилой дом на улице Хоткевича.



«Из-за ракетного удара один человек погиб, восемь раненых. Все — в состоянии средней тяжести», — написал он.



На момент ракетной атаки люди находились дома. Большинство получили ранения из-за осколков окон, выбившихся взрывной волной.



В Львовской области в 09:31 прозвучал отбой воздушной тревоги.



Напомним, российские войска направили на Львовскую область более десять ударных дронов-камикадзе 29 декабря. В результате атаки есть возгорание объекта критической инфраструктуры во Львове.