Є попадання у житловий будинку у Львові, є загиблий та постраждалі

Вибуховою хвилею пошкоджено будинок у Львові. Фото: Андрій Садовий

Російські війська атакували Львів сьогодні вранці, 29 грудня. Є влучення в житловий будинок. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.



«За попередньою інформацією, є влучання у житловий будинок у Львові. Є постраждалі», — написав він.



Козицький уточнив, що в одному з ліцеїв міста почалася пожежа. Ймовірно, через падіння уламків ракети.



Оновлено. Начальник ОВА додав, що росіяни влучили в житловий будинок на вулиці Хоткевича.



«Через ракетний удар одна людина загинула, вісім поранених. Усі — у стані середньої важкості», — написав він.



На момент ракетної атаки люди перебували у домівках. Більшість отримали поранення через осколки вікон, які вибило вибуховою хвилею.



Наразі у Львівській області пролунав відбій повітряної тривоги.



Нагадаємо, російські війська направили на Львівську область понад десять ударних дронів-камікадзе 29 грудня. Внаслідок атаки є спалах об'єкту критичної інфраструктури у Львові.