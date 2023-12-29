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Є попадання у житловий будинку у Львові, є загиблий та постраждалі

29 грудня 2023, 08:50

Є попадання у житловий будинку у Львові, є загиблий та постраждалі

Вибуховою хвилею пошкоджено будинок у Львові. Фото: Андрій Садовий Вибуховою хвилею пошкоджено будинок у Львові. Фото: Андрій Садовий

Російські війська атакували Львів сьогодні вранці, 29 грудня. Є влучення в житловий будинок. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«За попередньою інформацією, є влучання у житловий будинок у Львові. Є постраждалі», — написав він.

Козицький уточнив, що в одному з ліцеїв міста почалася пожежа. Ймовірно, через падіння уламків ракети.

Оновлено. Начальник ОВА додав, що росіяни влучили в житловий будинок на вулиці Хоткевича.

«Через ракетний удар одна людина загинула, вісім поранених. Усі — у стані середньої важкості», — написав він.

На момент ракетної атаки люди перебували у домівках. Більшість отримали поранення через осколки вікон, які вибило вибуховою хвилею. 

Наразі у Львівській області пролунав відбій повітряної тривоги. 

Нагадаємо, російські війська направили на Львівську область понад десять ударних дронів-камікадзе 29 грудня. Внаслідок атаки є спалах об'єкту критичної інфраструктури у Львові.

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