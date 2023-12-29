Взрывы в столице: в настоящее время сообщается о семи пострадавших

Сегодня РФ провела атаку по всей территории Украины, используя ракеты и ударные БпЛА, в Киеве слышны взрывы и работа ПВО. О чем сообщил мэр столицы Виталий Кличко.



«Снова взрывы в столице. Интенсивно работает ПВО. Находитесь в укрытиях!», — написал Кличко в телеграм-канале.



По словам мэра столицы, в Подольском районе загорелось складское помещение, там двоим мужчинам медики оказали помощь на месте.



Российская оккупационная армия повторила прошлогоднюю тактику, используя «шахеды» для атаки на критическую инфраструктуру столицы.



Еще одного пострадавшего госпитализировали в Святошинском районе и двоих – в Шевченковском. Взрывом повреждено здание станции метро «Лукьяновская».



«Станция работает как укрытие. Поезда проследуют станцию без остановки. Сейчас 7 госпитализированных в столицу. 5 из них – в Шевченковском районе. Медики работают на месте вызова», — добавил Кличко.



После 9.00 стало известно, что ориентировочно три человека находятся под завалами поврежденного обломками ракеты складского помещения в Шевченковском районе.



Виталий Кличко заявил, что троих человек спасателям уже удалось достать. Поисково-спасательная операция продолжается.



Напомним, в Одессе обломками сбитого российского дрона был поврежден многоэтажный дом, начался сильный пожар.



Также в ночь на пятницу, 29 декабря, Харьков подвергся массированной ракетной атаке. В областном центре прогремело не менее восьми взрывов.



Позже сегодня утром уже в Днепре прогремели взрывы, а по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.



Спасатели ликвидировали последствия российской атаки в ночь на 29 декабря после запуска дронов на жилые дома Одессы, никто из жителей не пострадал.