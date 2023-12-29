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Вибухи у столиці: наразі повідомляється про сімох постраждалих

29 грудня 2023, 08:59

Вибухи у столиці: наразі повідомляється про сімох постраждалих

Сьогодні РФ провела атаку по всій території України, використовуючи ракети та ударні БпЛА, у Києві чути вибухи та роботу ППО. Про що повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Знову вибухи у столиці. Інтенсивно працює ППО. Знаходьтесь в укриттях!», — написав Кличко у телеграм-каналі.

За словами мера столиці, у Подільському районі спалахнуло складське приміщення, там двом чоловікам медики надали допомогу на місці.

Російська окупаційна армія повторила торішню тактику, використовуючи «шахеди» для атаки на критичну інфраструктуру столиці.

Ще одного постраждалого госпіталізували у Святошинському районі та двох – у Шевченківському. Вибухом пошкоджено будівлю станції метро «Лук'янівська».

«Станція працює як укриття. Поїзди пройдуть станцію без зупинки. Наразі 7 госпіталізованих до столиці. 5 із них – у Шевченківському районі. Медики працюють на місці виклику», - додав Кличко.

Після 9.00 стало відомо, що орієнтовно троє людей перебувають під завалами пошкодженого уламками ракети складського приміщення у Шевченківському районі.

Віталій Кличко заявив, що трьох людей рятувальникам уже вдалося дістати. Пошуково-рятувальна операція продовжується.

Нагадаємо, в Одесі уламками збитого російського дрона було пошкоджено багатоповерховий будинок, почалася сильна пожежа.

Також у ніч на п'ятницю, 29 грудня, Харків зазнав масованої ракетної атаки. В обласному центрі прогриміло щонайменше вісім вибухів.

Пізніше сьогодні вранці вже в Дніпрі пролунали вибухи, а по всій Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу.

Рятувальники ліквідували наслідки російської атаки в ніч проти 29 грудня після запуску дронів на житлові будинки Одеси, ніхто з мешканців не постраждав.

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