Войска РФ продвинулись под Работино и к Авдеевскому коксохиму — ISW

Российские войска недавно добились подтвержденного продвижения в восточной части Запорожской области. Сообщается также и о продвижении на западе региона. Недавно опубликованные кадры с геолокацией подтвердили, что российские войска заняли Дорожнянку, к югу от Гуляйполя. Об этом сообщил Институт изучения войны в сводке от 28 декабря.

Российские «военкоры» утверждают, что российские войска продвигались к западу и северо-западу от Работино и вдоль линии Работино – Вербовое.

Один из российских военных блоггеров заявил, что ВС РФ продвинулись к западу от Работино и вдоль линии Новопрокоповка – Вербовое. Сообщается также, что 27 декабря ВСУ захватили небольшой плацдарм к северу от Вербового. Но в ISW не нашли тому подтверждений.

ВС РФ незначительно продвинулись к северо-западу от Авдеевки, а 28 декабря продолжили позиционные бои. На геолоцированных кадрах, появившихся 28 декабря, видно незначительное продвижение ВС РФ в районе Авдеевского коксохимического завода. По утверждениям российских «военкоров», продвижение составило 800 метров от Северного, возле Очеретино вдоль железной дороги, в промзоне.

По словам представителя объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Александра Штупуна, войска РФ удвоили применение барражирующих боеприпасов и увеличили удары планирующими бомбами с самолетов Су-34 и Су-35 на Таврийском направлении (Авдеевка, западная часть Донецкой и Запорожская области).