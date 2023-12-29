Війська РФ просунулися під Роботино і до Авдіївського коксохіму — ISW

Російські війська нещодавно досягли підтвердженого просування у східній частині Запорізької області. Повідомляється також про просування на заході регіону. Нещодавно опубліковані кадри з геолокацією підтвердили, що російські війська зайняли Дорожнянку на південь від Гуляйполя. Про це повідомив Інститут вивчення війни у зведенні від 28 грудня.

Російські «військори» стверджують, що російські війська просувалися на захід та північний захід від Роботино і вздовж лінії Роботино – Вербове.

Один із російських військових блогерів заявив, що ЗС РФ просунулися на захід від Роботино і вздовж лінії Новопрокопівка – Вербове. Повідомляється також, що 27 грудня ЗСУ захопили невеликий плацдарм на північ від Вербового. Але в ISW не знайшли тому підтверджень.

ЗС РФ трохи просунулися на північний захід від Авдіївки, а 28 грудня продовжили позиційні бої. На геолокованих кадрах, що з'явилися 28 грудня, видно незначне просування ЗС РФ у районі Авдіївського коксохімічного заводу. За твердженнями російських «військрів», просування склало 800 метрів від Північного, біля Очеретино вздовж залізниці, у промзоні.

За словами представника об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олександра Штупуна, війська РФ подвоїли застосування боєприпасів, що барражують, і збільшили удари плануючими бомбами з літаків Су-34 і Су-35 на Таврійському напрямку (Авдіївка, західна частина Донецької та Запорізька області).