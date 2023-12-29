В РФ сообщили об атаке дрона: где работала ПВО

Над территорией России противовоздушная оборона сбила дрон сегодня рано утром, 29 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.



«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области.



Напомним, в ночь на 27 декабря над территорией Российской Федерации было сбито два украинских беспилотника.