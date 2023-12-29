У РФ повідомили про атаку дрону: де працювала ППО

Над територією Росії протиповітряна оборона збила дрон сьогодні вранці, 29 грудня. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони РФ.



«Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Курської області.



Нагадаємо, в ніч на 27 грудня над територією Російської Федерації було збито двох українських безпілотників.