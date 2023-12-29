За сутки оккупанты атаковали шесть громад Донетчины: есть повреждения и жертвы

Российская армия за прошедшие сутки, 28 декабря, атаковали Донецкую область. В частности, под огонь попали шесть территориальных громад. Есть значительные повреждения и жертвы. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой ОВА.



Отмечается, что на Волновахском направлении россияне обстреляли Богоявленку Угледарской громады без жертв.



На Донецком направлении дважды обстреляно Курахово — в зоне поражения промзона. В Селидово повреждена 2-этажка. В Марьинской громаде разрушен дом в Красногоровке, обстреляны Зоряное и Елизаветовка. В Очеретинской громаде под огнем Новоселовка Первое, Новопокровское и Соловьево. В Авдеевке погиб человек.



На Горловском направлении в Нью-Йорке повреждены 2 дома и объект инфраструктуры. В Часовоярской громаде повреждены 4 частных дома, многоэтажка и промышленное здание.



На Лисичанском направлении поврежден дом в Серебрянке Северской громады, обстреляны Торское и Заречное Лиманской громады.



Напомним, оккупационная армия РФ за 28 декабря обстреляла Донецкую область. В результате атаки один человек погиб, двое людей ранен.