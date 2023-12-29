За добу окупанти атакували шість громад Донеччини: є пошкодження та жертви

Російська армія минулої доби, 28 грудня, атакувала Донецьку область. Зокрема, під вогонь потрапили шість територіальних громад. Є значні ушкодження та жертви. Про це повідомили у прес-службі Донецької ОВА.



Наголошується, що на Волноваському напрямку росіяни обстріляли Богоявленку Вугледарської громади без жертв.



На Донецькому напрямку двічі обстріляне Курахове — в зоні ураження промзона. У Селидовому пошкоджено 2-поверхівку. У Мар'їнській громаді зруйновано будинок у Красногорівці, обстріляні Зоряне і Єлизаветівка. В Очеретинській громаді під вогнем Новоселівка Перша, Новопокровське і Соловйове. В Авдіївці загинула людина.



На Горлівському напрямку у Нью-Йорку пошкоджено 2 будинки і об'єкт інфраструктури. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки, багатоповерхівка і промислова будівля.



На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Серебрянці Сіверської громади, обстріляні Торське і Зарічне Лиманської громади.



Нагадаємо, окупаційна армія РФ за 28 грудня обстріляла Донецьку область . В результаті атаки одна людина загинула, двох людей поранено.