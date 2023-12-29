На 13:00 известно о 18 погибших и 132 раненых в Украине вследствие массированной атаки РФ

По состоянию на 13:00 пятницы известно о 18 погибших и 132 раненых по всей Украине вследствие массированной ракетной атаки России. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

«На 13:00 известно о гибели 18 мирных людей, 132 ранены. Полицейские документируют массированный удар армии РФ по Украине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 13:00 зафиксирован 51 российский обстрел, в результате атаки повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Полицейские вместе со спасателями и нацгвардейцами ликвидируют последствия атаки агрессора, оказывают помощь людям.

«В результате обстрела российскими захватчиками города Днепр пять человек погибли и 28 получили ранения. Среди погибших — ребенок и полицейский», — уточнили в Нацполиции.

В Харьковской области — 3 человека погибли, 13 мирных жителей получили ранения.

В Запорожье в результате ракетных ударов российской армии поврежден многоэтажный дом, АЗС, гаражный кооператив. «Четыре человека погибли, 12 ранены», — заявили в полиции.

В Одесской области погибли два человека, 27 – получили ранения в результате попаданий в жилые дома. В сообщении уточняется, что под завалами могут находиться люди.

На Львовщине в результате ракетных ударов повреждены многоквартирный дом и гражданская инфраструктура. «Повреждены 13 жилых домов, здания двух учебных заведений, а также транспортные средства. В результате российских обстрелов один человек погиб, 24 — были ранены», — отметили в Нацполиции.

В Киеве в результате атаки РФ погибли три человека, 22 — травмированы. Также ранения получил один человек в Киевской области.

«В общей сложности повреждено 47 частных домов, 39 автомобилей, больница и санаторий, 9 многоквартирных домов, два административных здания, хозяйственные постройки, СТО, гаражный кооператив, АЗС, складское помещение, школа, церковь, ТРЦ, роддом», — подытожили в Нацполиции.