Подобные массированные воздушные атаки на Украину могут повториться — Умеров

У россиян большой запас ракет. Вероятно, ракетные атаки на Украину, как сегодня, могут повториться. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Глава Минобороны отреагировал на массированный обстрел Украины ракетами, который сегодня, 29 декабря, совершили российские оккупанты.

«Россияне убили и ранили наших граждан, разрушили инфраструктуру. Снова и снова Россия демонстрирует всему миру, что нет другой цели, чем террор, чем убийства, чем геноцид украинцев. За каждое из этих преступлений будет справедливое наказание», — отметил министр.

Умеров поблагодарил украинские силы противовоздушной обороны, которые отражали атаку агрессора. По мнению министра, подобные ракетные обстрелы россияне могут повторять.

«Очевидно, что с такими запасами ракет, которые есть у государства-агрессора, они могут и будут продолжать подобные атаки», — подчеркнул Умеров.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 13:00 пятницы, 29 декабря, известно о 18 погибших и 132 раненых по всей Украине вследствие массированной ракетной атаки России.