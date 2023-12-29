Подібні масовані повітряні атаки на Україну можуть повторитися — Умєров

У росіян великий запас ракет. Ймовірно, ракетні атаки на Україну, як сьогодні, можуть повторитись. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Глава Міноборони відреагував на масований обстріл України ракетами, який сьогодні, 29 грудня, здійснили російські окупанти.

«Росіяни вбили та поранили наших громадян, зруйнували інфраструктуру. Знову і знову Росія демонструє усьому світу, що немає іншої мети, ніж терор, ніж вбивства, аніж геноцид українців. За кожен із цих злочинів буде справедливе покарання», — зазначив міністр.

Померов подякував українським силам протиповітряної оборони, які відбивали атаку агресора. На думку міністра, подібні ракетні обстріли росіяни можуть повторювати.

«Очевидно, що з такими запасами ракет, які є у держави-агресора, вони можуть і продовжуватимуть подібні атаки», — наголосив Умеров.

Раніше повідомлялося, що станом на 13:00 п'ятниці, 29 грудня, відомо про 18 загиблих і 132 поранених по всій Україні внаслідок масованої ракетної атаки Росії.