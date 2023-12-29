Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Подібні масовані повітряні атаки на Україну можуть повторитися — Умєров

29 грудня 2023, 15:48

Подібні масовані повітряні атаки на Україну можуть повторитися — Умєров

У росіян великий запас ракет. Ймовірно, ракетні атаки на Україну, як сьогодні, можуть повторитись. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Глава Міноборони відреагував на масований обстріл України ракетами, який сьогодні, 29 грудня, здійснили російські окупанти.

«Росіяни вбили та поранили наших громадян, зруйнували інфраструктуру. Знову і знову Росія демонструє усьому світу, що немає іншої мети, ніж терор, ніж вбивства, аніж геноцид українців. За кожен із цих злочинів буде справедливе покарання», — зазначив міністр.

Померов подякував українським силам протиповітряної оборони, які відбивали атаку агресора. На думку міністра, подібні ракетні обстріли росіяни можуть повторювати.

«Очевидно, що з такими запасами ракет, які є у держави-агресора, вони можуть і продовжуватимуть подібні атаки», — наголосив Умеров.

Раніше повідомлялося, що станом на 13:00 п'ятниці, 29 грудня, відомо про 18 загиблих і 132 поранених по всій Україні внаслідок масованої ракетної атаки Росії.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Україна РФ Рустем Умєров Ракетна атака

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:25
Лукашенко зустрічав у Білорусі групу депортованих українських дітей — АР
16:58
ЗМІ: У Росії, можливо, збили бомбардувальник Ту-22М, який атакував Україну
16:15
Кількість загиблих у Запоріжжі через ракетну атаку РФ зросла до 7 осіб, 13 людей поранено — ОВА
15:48
Подібні масовані повітряні атаки на Україну можуть повторитися — Умєров
14:42
На 13:00 відомо про 18 загиблих та 132 поранених в Україні внаслідок масованої атаки РФ
13:14
В окупованому Старобешовому повідомляють про удар по ТЕС
12:57
Сформований із українських військовополонених батальйон Росія офіційно відправила на фронт — ISW
12:10
Обладнання ТЕС на Донбасі серйозно пошкоджено через російський обстріл
11:26
Наразі відомо про 13 загиблих і понад 70 поранених внаслідок повітряних атак РФ
10:40
Двоє людей загинуло та вісімнадцять поранено внаслідок ракетної атаки на Київ — КМВА
09:58
РФ застосувала всі види озброєння, окрім «Калібрів» під час атаки на Україну 29 грудня — Ігнат
09:40
Війська РФ просунулися під Роботино і до Авдіївського коксохіму — ISW
08:15
У Дніпрі пролунали вибухи
08:00
Росія атакувала Харків ракетами, відомо як мінімум про вісім «прильотів»
23:06
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 29 грудня
17:10
За осінь окупанти вивезли до РФ понад 10 тисяч українських дітей
15:55
РФ суттєво занизила кількість загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС — АР
15:51
На окупованій Луганщині РФ поставить на військовий облік юнаків 2007 року народження та старше
15:20
До суду передали справи про держзраду та корупцію ексмера Святогірська
13:38
Прокуратура назвала ймовірних підозрюваних у розстрілі українських полонених
усі новини
18:08
«Одна з найскладніших ділянок фронту»: Зеленський відвідав Авдіївку
17:38
В Україні держслужбовець із січня не зможуть нараховувати собі премії
17:25
Лукашенко зустрічав у Білорусі групу депортованих українських дітей — АР
17:12
В ООН відреагували на ракетну атаку окупантів: РФ має негайно припинити напад на Україну
17:07
Російська ракета обірвала життя ексбаскетболіста та тренера Віктора Кобзистого
16:58
ЗМІ: У Росії, можливо, збили бомбардувальник Ту-22М, який атакував Україну
16:49
Окупанти вдарили по Невському, постраждав пенсіонер, є руйнування  — Лисогор
16:25
У Черкаській області зафіксовано попадання ракети до житлового сектору
16:15
Кількість загиблих у Запоріжжі через ракетну атаку РФ зросла до 7 осіб, 13 людей поранено — ОВА
15:48
Подібні масовані повітряні атаки на Україну можуть повторитися — Умєров
15:12
«Укренерго» не збирається відключати світло у святкові дні
15:02
Атака на Одесу: зруйновано будинки, троє людей загинуло, понад 20 — поранено
14:55
Під час атаки РФ на Україну повітряний простір Польщі порушив невстановлений об'єкт
14:42
На 13:00 відомо про 18 загиблих та 132 поранених в Україні внаслідок масованої атаки РФ
14:41
Масована атака по Україні коштувала Росії щонайменше 1,27 мільярда доларів
14:14
Росія вважає за необхідне зруйнувати єдність всередині України — ГУР
13:50
Окупанти атакували Херсон: поранення отримали двоє мирних громадян
13:41
Масштабний ракетний обстріл України: загинуло 16 людей, ще 97 отримали поранення — Офіс генпрокурора
13:14
В окупованому Старобешовому повідомляють про удар по ТЕС
12:57
Сформований із українських військовополонених батальйон Росія офіційно відправила на фронт — ISW
усі новини
ВІДЕО
«Одна з найскладніших ділянок фронту»: Зеленський відвідав Авдіївку «Одна з найскладніших ділянок фронту»: Зеленський відвідав Авдіївку
29 грудня, 18:08
Окупанти вдарили по Невському, постраждав пенсіонер, є руйнування  — Лисогор Окупанти вдарили по Невському, постраждав пенсіонер, є руйнування  — Лисогор
29 грудня, 16:49
Ракетний удар по Одесі. Фото: Одеська ОВА Атака на Одесу: зруйновано будинки, троє людей загинуло, понад 20 — поранено
29 грудня, 15:02
Через наймасштабнішу атаку росіян на Україну загинули 16 людей, ще 97 отримали поранення. Фото: Офіс генпрокурора Масштабний ракетний обстріл України: загинуло 16 людей, ще 97 отримали поранення — Офіс генпрокурора
29 грудня, 13:41
Окупанти атакували Запоріжжя. Фото: Юрій Малашко Запоріжжя атакували ракетами: двоє загиблих, 10 поранених, під завалами можуть бути люди
29 грудня, 11:17
Зеленський про атаку РФ: ми обов'язково відповімо терористам на їхні удари Зеленський про атаку РФ: ми обов'язково відповімо терористам на їхні удари
29 грудня, 10:55
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама