Российская авиация совершила не менее 20 ударов с неба по деоккупированному селу Невское Луганской области вчера, 28 декабря. Известно об одном пострадавшем. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.



«В результате бомбардировок ранения получил 70-летний мужчина, полностью разрушены 5 частных домов», — написал он.



По словам главы региона, полицейские выехали в населенный пункт, где следователи задокументировали все обстоятельства, изъяли обломки и собрали доказательства военного преступления армии России.



Кроме этого, сотрудники полиции эвакуировали трех человек — раненого дедушку отправили в медицинское учреждение, а 69-летнюю женщину с ее 48-летней дочерью — к родственникам.



Напомним, из Авдеевки Донецкой области спасатели эвакуировали четырех местных жителей. В частности, одна из них попала под российский обстрел.