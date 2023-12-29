Російська авіація здійснила щонайменше 20 ударів з неба по деокупованому селу Невське Луганської області вчора, 28 грудня. Відомо про одного постраждалого. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.



«Внаслідок бомбардувань поранення отримав 70-річний чоловік, повністю зруйновано 5 приватних будинків», — написав він.



За словами глави регіону, поліцейські виїхали до населеного пункту, де слідчі задокументували всі обставини, вилучили уламки та зібрали докази військового злочину армії Росії.



Окрім цього, співробітники поліції евакуювали трьох осіб — пораненого дідуся відправили до медичного закладу, а 69-річну жінку з її 48-річною донькою – до родичів.



Нагадаємо, з Авдіївки Донецької області рятувальники евакуювали чотирьох місцевих жителів. Зокрема одна з них потрапила під російський обстріл.